Diogo Abreu despede-se dos dragões ao fim de dez anos

Médio dos juniores, que já foi utilizado na equipa B dos azuis e brancos, encerra uma ligação de dez anos com o F. C. Porto

A caminho de Lisboa para reforçar o Sporting, o jogador de 19 anos salienta os "momentos inesquecíveis" que viveu nos dragões, com direito a um lugar especial na memória do jovem para "toda a vida".

"Portistas, hoje chega ao fim um ciclo da minha vida e da minha curta carreira. Termina a minha ligação com o Futebol Clube do Porto. Foram anos onde vivi momentos inesquecíveis que vou guardar para toda a minha vida. Lindos anos de muita aprendizagem, de muitas alegrias e de um grande crescimento como jogador, mas sobretudo como ser humano. Quero agradecer a todos envolvidos neste processo desde treinadores a todos os membros do staff, fisioterapeutas, médicos, direção e colegas de equipa que muitos deles levarei para sempre no meu coração. Uma palavra de agradecimento também aos adeptos que demonstraram sempre um enorme carinho por mim. 10 anos não são 10 dias... Obrigado, Futebol Clube do Porto. Great things will happen", escreveu o médio, na sua conta de Twitter.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Abreu (@diogoabreu76)

Entre equipa B e juniores Diogo Abreu cumpriu 20 jogos e marcou nove golos, em 2021/22.