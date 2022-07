Diogo Abreu oficializado com cláusula de 45 milhões de euros

André Bucho Hoje às 17:58 Facebook

Jovem médio chega a custo zero depois de ter terminado contrato com o F.C. Porto. Assina vínculo para as próximas cinco temporadas.

Há vários meses que Diogo Abreu chegou a acordo com o Sporting para vestir de verde e branco esta temporada, mas com vínculo válido ao F.C. Porto até 30 de junho, só esta segunda-feira foi oficializado pelos leões.

O médio, que desde os nove anos representou os escalões de formação dos azuis e brancos, chega a custo zero a Alvalade e diz que a mudança "é um passo em frente" na carreira. "Quero aproveitar ao máximo e é isso que vou fazer. Vou trabalhar todos os dias para ser sempre melhor", acrescentou ainda o jogador de 19 anos.

Descrevendo-se como "um jogador com golo", fala ainda do que pode dar ao Sporting. "Gosto de ajudar a equipa, trabalho em função da equipa. Sou, acima de tudo, um jogador que quer ganhar", diz.

Ao que o JN conseguiu apurar, Diogo Abreu vai integrar a equipa B do Sporting, mas é um jogador que será alvo de observação por parte do treinador da equipa principal, Rúben Amorim.