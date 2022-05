Diogo Boa Alma cessa funções nos minhotos

Foi a escolha do presidente António Miguel Cardoso durante a campanha eleitoral

Diogo Boa Alma, escolha do presidente António Miguel Cardoso para o cargo de Diretor-Desportivo, cessou funções no Vitória de Guimarães, informou o clube minhoto numa nota oficial.

"Naquele que se pretende que seja um projeto integrado pelo clube, o cessar de funções deve-se a divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes, que pretendem o melhor para o futuro do Vitória Sport Clube e entendem, mutuamente, que o término da ligação é a melhor solução para o clube e para o diretor desportivo", explicaram os responsáveis, em comunicado publicado no site oficial.