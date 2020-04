Diogo Brito vê terminar sonho americano e pondera regresso à Europa

JN/Agências Hoje às 09:56 Facebook

O basquetebolista português Diogo Brito, dos Utah State Aggies, ajudou a equipa a apurar-se pela segunda temporada consecutiva para a fase final do campeonato universitário norte-americano, mas a pandemia de Covid-19 antecipou o desenlace do ciclo formativo.

"É um sabor agridoce. Fomos campeões e ficámos muito contentes, mas, poucos dias depois, descobrimos que não poderíamos jogar o March Madness [Loucura de Março, em tradução livre] e isso deixou-nos completamente devastados. Os dias seguintes a essa notícia foram muito difíceis para mim", admitiu o base, de 22 anos, natural da Póvoa de Varzim.

A National Collegiate Athletic Association (NCAA), organismo central do desporto universitário dos Estados Unidos, cancelou um dos eventos anuais mais aguardados do país a 12 de março, horas depois de ter anunciado jogos à porta fechada e assistido à suspensão por tempo indefinido da principal liga de basquetebol do país (NBA).

Disperso por 14 cidades, o "March Madness" deveria proporcionar eliminatórias entre 68 equipas durante 20 dias até à final em Atlanta, agendada para 6 de abril, mas um desfecho inédito em 81 edições veio trazer "muita mágoa" para o finalista Diogo Brito, que tinha acabado de repetir o título regional no quarto e último ano pelos Aggies.

"Os atletas dos desportos de primavera, como o beisebol ou o atletismo, podem disputar mais uma época, ao contrário das modalidades de inverno. Não esperava esta despedida, e saber que não terei outra oportunidade deixa-me ainda pior", lamentou o poveiro, com médias de 8,5 pontos, 4,5 ressaltos, 2,8 assistências e 1,4 roubos de bola por jogo.

Segunda classificada na fase regular, a formação de Logan, no estado oeste de Utah, avançou para a última fase a 7 de março, graças ao triunfo emotivo sobre os San Diego State Aztecs (59-56), líderes da conferência Mountain West e sexto melhor do ranking nacional, numa final de "altos e baixos" a espelhar toda a temporada.

"A equipa evoluiu de maneira muito peculiar. Começámos bem e ganhámos alguns jogos contra equipas difíceis, mas dezembro e janeiro foram meses complicados. Mas, como vimos que chegar ao March Madness ainda estava ao nosso alcance, tentámos não nos deixar influenciar pela negatividade e lá conseguimos recuperar o foco", observou.

Os Utah State beneficiaram da "energia e confiança" transmitida pelo treinador Craig Smith e contaram com a ajuda portuguesa de Diogo Brito e Neemias Queta, nome que gravita no radar da NBA, para cumprir os objetivos pela metade, ainda que a anulação do "March Madness" tivesse responsabilidade alheia.

"A expectativa passava por ganhar o primeiro jogo. É assim que se enfrenta um torneio destes, porque qualquer jogo pode dar vitória ou derrota. Acreditávamos que podíamos chegar longe, talvez à final four, mas nunca se sabe o que acontece ali", descreveu o internacional sub-20, presente em todos os 103 jogos dos Aggies desde 2017/18.

A memória ainda retém a "experiência incrível" do ano passado, limitada à derrota com os Washington Huskies (61-78) nos 32 avos de final, contexto que não impediu Diogo Brito de valorizar um "torneio único e dos melhores a nível mundial", marcado pela ocasião de ter jovens a competir em "pavilhões cheios e com visibilidade a nível nacional".

Ultrapassado o plano desportivo, o base optou por permanecer nos Estados Unidos e aproveitar as medidas de restrição face ao coronavírus para se isolar em casa com Neemias Queta, definindo como desígnio a conclusão do curso de Ciências do Desporto, com um "minor"' (área secundária) em Psicologia, pela universidade de Utah.

"O clube não me enviou um plano individual, porque já sou sénior. Estou um bocado à minha conta, mas vou falando com o preparador físico. Faço exercício quando posso, tenho feito os trabalhos da escola e tento manter a cabeça ocupada com coisas que antes não fazia tanto e até são divertidas, como cozinhar, ler ou jogar consola", partilhou.

Quando sai à rua, Diogo Brito depara-se com "muitos carros, ruas desertas de pessoas e contactos sociais muito reduzidos", até porque Utah vive em estado de emergência desde 6 de março, quando registou o primeiro caso de infeção, medida tomada "na altura certa" para acautelar um dos estados norte-americanos menos vitimados pelo covid-19.

Apesar dos dois títulos universitários ao serviço dos Utah State Aggies, afasta uma candidatura à NBA, equacionando antes o regresso à Europa para iniciar uma carreira profissional. "Neste momento não estou a pensar no draft. Queria experimentar a Summer League [competição de pré-temporada] e o Combine [bateria de testes com jogadores convidados], mas vai ser tudo cancelado por causa do vírus e esse sonho ficará adiado. Quero continuar a jogar e acredito que os próximos anos passem pela Europa, sobretudo por Espanha", referiu.

Diogo Brito, de 22 anos, alimentou o gosto pelo basquetebol por influência do avô e do irmão, tendo saído de Portugal em 2015 com o intuito de terminar o ensino secundário nos Estados Unidos, um "sítio ideal" para juntar o "crescimento pessoal" à oportunidade de "poder jogar contra os melhores".

"Conhecer uma cultura nova e um país completamente diferente intrigou-me bastante. O choque foi grande, especialmente no primeiro ano em Utah. Não joguei tanto tempo e foi um ano muito difícil, mas tomei-o como aprendizagem e saio com o sentimento de dever cumprido. A minha carreira aqui foi bem-sucedida e não me arrependo de nada", frisou.

O internacional sub-20 começou a jogar no Desportivo da Póvoa e transitou para o projeto Dragon Force na época 2013/14, antes de viajar para o outro lado do Oceano Atlântico, onde se preparou durante um ano para enfrentar as exigências do basquetebol norte-americano, deixando-se convencer pelo projeto da universidade de Utah State.

"Temos imenso suporte em todas áreas, não só no basquetebol, mas também na escola e mesmo no nosso dia a dia. Acho que o envolvimento dessas pessoas todas na vida de um estudante-atleta facilita e conduz-nos ao sucesso. Foram anos muito bons e produtivos e nunca mais me vou esquecer", enalteceu o basquetebolista.

Compondo uma porta de entrada para muitos candidatos aos palcos da NBA, a azáfama dos campeonatos universitários fez de Diogo Brito um "jogador completo" em termos de "lançamento, leitura de jogo e defesa", características encaixadas na caracterização de "ameaça constante de triplo-duplo" sugerida pelo treinador Craig Smith.

"Acima de tudo, evoluí a faceta física, que é a primeira coisa que se nota quando vimos para os Estados Unidos. Não há necessariamente tanta corrida, mas o jogo é muito mais explosivo e tive logo de me adaptar. No verão, terei de me focar naquilo que me vai dar dinheiro, já que este ano lancei muito mal da linha de três pontos", completou.