Diogo Cancela na final dos 100 metros mariposa dos Mundiais com recorde

JN/Agências Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O nadador português qualificou-se para a final dos 100 metros mariposa S8 dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem no Funchal, estabelecendo novo recorde nacional da distância, ao nadar em 1.04,30 minutos.

Diogo Cancela, que já era recordista português da distância (1.05,69 minutos), qualificou-se para a final depois um recurso apresentado pela equipa portuguesa, após ter sido desclassificado na segunda eliminatória por questões técnicas.

O nadador junta-se nas finais, agendadas para esta tarde, a Ana Castro, que conseguiu o sexto tempo nas eliminatórias dos 100 metros mariposa S8 (1.32,77 minutos), ficando a 12,38 segundos da vencedora, a colombiana Laura Rodriguez (1.20,39 minutos).

Tomás Cordeiro vai disputar a final direta dos 400 metros livres S10 e João Campos nada a prova decisiva dos 100 metros bruços SB7, distância na qual é recordista nacional, com a marca de 1.29,16 minutos.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris 2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 70 países.