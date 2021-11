Diogo Costa admite ser dragão para sempre: "Seria um orgulho"

JN Hoje às 17:41 Facebook

Jovem guarda-redes portista agarrou a titularidade e vive época de sonho, também com chamada à seleção portuguesa. Mas quer mais: "Ainda estou muito longe da fase final da minha evolução".

Aos 22 anos, Diogo Costa tem sido um dos destaques do futebol português e do F. C. Porto esta temporada. O jovem guarda-redes agarrou a titularidade no Dragão e também já foi convocado por Fernando Santos, mas mantém os pés assentes na terra.

"Sinto que ainda estou muito longe da fase final da minha evolução e acho que mesmo quando chegar a essa fase vai haver sempre coisas para aprender. Neste momento, estou muito longe e foco-me em trabalhar para chegar a esse nível o mais rápido possível. Vamos ter os pés assentes no chão e pensar em trabalhar e em ganhar jogos", salientou à revista "Dragões".

Na mesma entrevista, o guarda-redes não escondeu a satisfação por estar a singrar de dragão ao peito e não fechou a porta a uma carreira pintada apenas a azul e branco. "Não me importaria nada, mas nunca sabemos o dia de amanhã. Para mim, seria um grande orgulho e uma grande honra poder representar sempre o clube do meu coração", referiu Diogo Costa.

Sobre Sérgio Conceição sobraram os elogios: "É um treinador que nos exige muito, que nos obriga a estar sempre no "red line". Penso que isso é muito bom porque vamos conseguir exprimir ao máximo o que é a nossa capacidade. É um treinador muito exigente e que se identifica muito com o clube", destacou.