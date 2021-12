Diogo Costa bate Vlachodimos aos pontos

Miguel Pataco Hoje às 09:04 Facebook

Diogo Costa e Odysseas Vlachodimos voltam às balizas de F. C. Porto e Benfica. Ambos são totalistas no campeonato, mas o jovem dragão leva uma pequena vantagem nas estatísticas.

O mesmo palco, uma nova competição e outros protagonistas marcam o segundo jogo grande no espaço de uma semana. F. C. Porto e Benfica medem forças, depois de amanhã no Estádio do Dragão (21 horas, SportTV), no último jogo do campeonato em 2021 e que pode ter consequências importantes na luta pelo título. Depois de Marchesín e Helton Leite terem sido os donos das balizas no confronto da Taça de Portugal, que os azuis e brancos venceram por 3-0, Diogo Costa e Odysseas Vlachodimos voltam a assumir os respetivos postos neste segundo round do duelo, que já vai ter Sérgio Conceição e Jorge Jesus nos bancos das respetivas equipas.

Diogo Costa ganhou a titularidade na baliza do F. C. Porto em jogos do campeonato esta época, aproveitando da melhor forma o facto de Marchesín ter começado a temporada mais tarde e, depois, se ter lesionado. O internacional português vai, assim, estrear-se em clássicos da Liga portuguesa frente ao Benfica, rival que defrontou apenas uma vez no escalão sénior, vencendo (2-1) a final da Taça de Portugal de 2019/20 - Mbemba marcou os dois golos azuis e brancos, enquanto Carlos Vinícius faturou pelas águias.