Diogo Costa chega aos 100 jogos com a Europa nas mãos

Guarda-redes vai cumprir o centésimo jogo pelos dragões frente ao Inter de Milão, com quartos de final da Liga dos Campeões no horizonte.

O campeão nacional enfrenta, já esta terça-feira, um dos principais desafios da época, procurando dar a volta à derrota sofrida em Milão (1-0) e, assim, atingir os quartos de final da Liga dos Campeões. Seja qual for o desfecho frente ao Inter, o encontro será especial para Diogo Costa, que vai cumprir o jogo 100 ao serviço da equipa principal dos azuis e brancos.

O guarda-redes chegou ao F. C. Porto para representar os sub-13 e cumpriu toda a restante formação no Olival, estreando-se pela equipa principal em 2019/20, fazendo os primeiros 15 jogos sob as ordens de Sérgio Conceição e ainda na sombra de Marchesín. O agora internacional português era titular nas partidas da Taça de Portugal e da Taça da Liga, algo que se manteve em 2020/21 - fez um total de 12 encontros, entre os quais um na Liga dos Campeões -, mas o cenário mudou na época passada.