Diogo Costa defende baliza dos dragões na Taça de Portugal

Guarda-redes está apontado à titularidade na final da Taça de Portugal com o Benfica. Sérgio mantém aposta.

O plano está traçado há algum tempo e, apesar da derrota em Braga, não deve sofrer desvios. Diogo Costa está apontado à titularidade para a final da Taça de Portugal com o Benfica (sábado, 20.45 horas, em Coimbra), mantendo assim o lugar que Sérgio Conceição lhe confiou para as duas últimas jornadas da Liga, frente ao Moreirense (6-1) e Sporting de Braga (2-1), já depois de ter sido assegurada a conquista do título.

Apesar de ter encaixado três golos nesses dois jogos, o guardião esteve à altura dos acontecimentos e deixou a ideia que o treinador e a equipa podem contar com ele para um momento de decisão, como é o caso em que está em causa a possibilidade de alcançar uma "dobradinha".

Diogo Costa fez o percurso todo na presente edição da Taça de Portugal, cumprindo os 540 minutos na soma dos encontros com Coimbrões, V. Setúbal, Santa Clara, Varzim e a eliminatória com o Académico de Viseu, nas meias-finais da competição.

O guarda-redes, de 20 anos, é considerado uma aposta de futuro, mas também já do presente, e face ao rendimento apresentado e postura que demonstrou ao longo da época deverá manter a confiança do treinador no clássico. Diogo Costa deixou boas indicações na pré-época e só não iniciou a temporada como titular porque sofreu uma lesão na mão (que obrigou a cirurgia) antes da pré-eliminatória com o Krasnodar, o que acelerou a contratação de Marchesín, guardião argentino que pegou de estaca na baliza dos dragões.

Marchesín foi o titular ao longo da época, com exibições de bom nível, excetuando algumas falhas no período da retoma (derrota por 2-1 com o Famalicão), e Diogo Costa teve de viver na sombra, mas sempre com aplicação máxima, e deu boa resposta quando foi chamado, por exemplo, no encontro (0-1) com o Boavista, na 11.ª jornada, num momento importante do campeonato.

mais concorrência

A presença na final é também um indicador relativamente às ideias que a estrutura e o técnico têm para Diogo Costa na próxima época. Isto numa altura em que Cláudio Ramos acabou contrato com o Tondela e vai reforçar os dragões.

Duo em exames

Uribe (entorse no joelho esquerdo) e Díaz (mialgia coxa esquerda) efetuaram, ontem, exames. É certo que o médio vai falhar a final, enquanto o extremo deve recuperar. O plantel regressa hoje ao trabalho, no Olival.

Hulk deixa a China

O avançado ex-F. C. Porto está de saída do Shanghai SIPG, da China. "Tenho propostas do Brasil e da Europa", disse Hulk, ao "Lance". Ao que o JN apurou, o jogador, 34 anos, não recebeu nenhuma oferta de Portugal.