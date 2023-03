Diogo Costa dispensado da seleção nacional

JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes do F. C. Porto está lesionado num ombro e fica fora das partidas de Portugal com Liechtenstein e Luxemburgo.

Diogo Costa foi dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, que decorrem na Cidade do Futebol, em Oeiras, e será substituído por Celton Biai.

O guarda-redes do F. C. Porto tem uma mialgia muscular e, após realização de exames, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros frente ao Liechtenstein e Luxemburgo. Na antevisão do jogo, o selecionador Roberto Martínez esclareceu que a lesão de Diogo Costa é num ombro.