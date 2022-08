Diogo Costa é a única mudança no onze do F. C. Porto

A presença de Diogo Costa no onze inicial de Sérgio Conceição é a única mudança para a estreia na Liga 2022/23, relativamente à equipa que começou na Supertaça, contra o Tondela. O F. C. Porto recebe o Marítimo (20:30 horas), no Dragão, com arbitragem de Hélder Malheiro

F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Pepê e Namaso; Taremi e Evanilson

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Wendell, Galeno, Bruno Costa, Eustaquio, Toni Martínez e Gonçalo Borges

Marítimo: Miguel Silva; Cláudio Winck, Matheus, Zainadine, Léo Andrade, Beltrame, Diogo Mendes, Miguel Sousa, Xadas, Vidigal e Tagueu

Treinador: Vasco Seabra

PUB

Suplentes: Trmal; Mosquera, Teles, China, Lucho, Edgar Costa, Chuchu, Pablo Moreno e Clésio