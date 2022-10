Diogo Costa e André Silva em grande destaque na Liga dos Campeões

Guarda-redes do F. C. Porto Diogo Costa está na equipa da semana e o avançado português do Leipzig, André Silva, foi eleito o jogador da jornada.

André Silva foi eleito o melhor jogador da terceira jornada da Liga dos Campeões, após uma brilhante exibição na vitória do Leipzig por 3-1, onde marcou dois golos e fez uma assistência. O avançado português está também incluído na equipa da semana, onde está mais um futebolista luso.

Diogo Costa encontra-se também na equipa da semana da Liga dos Campeões, relativa à terceira jornada da fase de grupos da prova milionária. O guarda-redes do F. C. Porto foi uma das figuras da vitória (2-0) frente ao Bayer Leverkusen, tendo defendido um penálti, e a boa exibição valeu-lhe um lugar entre os melhores.

Equipa da semana: Diogo Costa (F. C. Porto), Alexander-Arnold (Liverpool), Di Lorenzo (Nápoles) e Recce James (Chelsea); Rodrygo (Real Madrid), Harit (Marselha), Rabiot (Juventus) e Di María (Juventus); Sadio Mané (Bayern Munique), André Silva (Leipzig) e Raspadori (Nápoles).

O golo da jornada foi da autoria de Lionel Messi, com um grande remate no encontro frente ao Benfica.