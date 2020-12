Diogo Costa e Leite furam o regresso ao plano A na Taça

Nuno A. Amaral Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição não vai apresentar no jogo com o Tondela o onze alternativo de Atenas, mas o guarda-redes e o central devem manter a titularidade.

Sérgio Conceição poupou oito habituais titulares no jogo da passada quarta-feira com o Olympiacos, que fechou a fase de grupos da Champions, mas o cenário de gestão do plantel portista não irá repetir-se este domingo (18.30 horas), na eliminatória da Taça de Portugal com o Tondela.

Há, no entanto, dois jogadores normalmente suplentes que deverão repetir a titularidade nesta partida, por razões diferentes: o guarda-redes Diogo Costa é, desde a época passada, o escolhido para defender a baliza azul e branca nos jogos da Taça; o central Diogo Leite marcou pontos com a excelente exibição realizada em Atenas e está em boa posição para voltar a fazer dupla com Mbemba.

De resto, Conceição prepara-se para devolver ao onze do F. C. Porto jogadores como Manafá, Sérgio Oliveira, Corona, Luis Díaz Taremi ou Marega, sabendo-se que não o poderá fazer no caso de Uribe, expulso no jogo do campeonato com os tondelenses. Em função do castigo que o colombiano terá de cumprir, o sérvio Grujic é o maior candidato a jogar de início.

Avesso a poupanças nas eliminatórias da Taça de Portugal nas últimas épocas, a menos que o adversário seja de um escalão inferior, o técnico portista não vai hesitar em regressar ao plano A, até porque está ainda bem fresco na memória o jogo de sábado passado com o mesmo Tondela, que tantas dificuldades criou no Dragão (os portistas venceram por 4-3, mas estiveram a perder na primeira parte e o empate esteve para surgir em cima do apito final, num remate à barra da equipa beirã).