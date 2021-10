Diogo Costa e Matheus Nunes no 11 de Portugal frente ao Catar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:00 Facebook

A seleção nacional defronta, este sábado, o Catar, num jogo amigável, no Estádio do Algarve. O guarda-redes do F. C. Porto e o médio do Sporting estreiam-se com as cores nacionais

Onze do Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, José Fonte, Danilo, Nuno Mendes; William Carvalho, João Mário, Matheus Nunes; Gonçalo Guedes, André Silva e Cristiano Ronaldo

Suplentes: Rui Patrício, Anthony Lopes, Pepe, Rúben Dias, Nélson Semedo, João Cancelo, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha e Rafael Leão

Onze do Catar: Saad; Salman, Bassam Al Rawi, Abdelkarim Hassan; Pedro Miguel, Alhaydos, Boudiaf, Abdulaziz Hatim, Homam; Afif e Almoez Ali

Suplentes do Catar: Yousef Hassan, Barsham, Musab, Al-Brake, Waad, Asad, Ahmed Moein, Fathy, Al-Ahrak, Madibo, Ahmed Alaadin e Yusuf

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Fedayi San (Suíça) e o VAR será Lionel Tschudi.