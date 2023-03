Diogo Costa e o jogo 100 pelos dragões: "É um sonho tornado realidade"

O guarda-redes cumpriu, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, frente ao Inter de Milão, o centésimo jogo ao serviço do F. C. Porto e o clube destacou, esta sexta-feira, a marca atingida pelo internacional português, que destacou o orgulho de jogar no clube do coração.

"Para mim representa, sobretudo, muito orgulho. Poder fazer 100 jogos pelo clube do meu coração é sempre um prazer enorme e é mais uma motivação para continuar a fazer mais jogos e certamente que é um sonho tornado realidade também porque é sempre o clube do meu coração", afirmou Diogo Costa, em declarações reproduzidas nas redes sociais dos azuis e brancos.

Depois da desilusão europeia - o empate frente ao Inter ditou o adeus à Liga dos Campeões -, o guarda-redes recordou o jogo mais memorável dos 100 que já disputou pelo F. C. Porto.

PUB

"Talvez o ano passado, contra o Benfica, ganhámos o campeonato na Luz, 1-0, golo do Zaidu. Acho que para mim pode ser um dia memorável, porque foi um grande dia, fomos campeões e é esse o meu melhor jogo, para mim", disse, antes de olhar para o futuro.

"Espero continuar a ganhar ​​​​​​títulos, ajudar o clube e, sendo um orgulho representar o clube do meu coração, é sempre uma motivação enorme poder jogar por ele", finalizou.