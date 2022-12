Diogo Costa e o Mundial: "Erros servem de aprendizagem"

JN Hoje às 14:13 Facebook

O jovem guarda-redes do F. C. Porto lembrou a "ambição de ganhar o Mundial" da seleção portuguesa, mas o objetivo acabou por não se concretizar.

Dias depois do adeus ao Mundial do Catar, Diogo Costa, que defendeu a baliza da seleção nacional durante a competição, garantiu que a equipa deu tudo por um objetivo ambicioso, que não se concretizou, e abordou os erros cometidos.

"Não era o desfecho que queríamos, tínhamos a ambição de ganhar o Mundial, não conseguimos... Mas com a certeza que demos tudo em campo. Erros ninguém os quer cometer, quando acontecem servem de aprendizagem e crescimento diário. Um obrigado a todos os portugueses", escreveu o guarda-redes do F. C. Porto, nas redes sociais.

Diogo Costa disputou os cinco jogos de Portugal na fase final do Campeonato do Mundo, tendo sofrido seis golos.

A seleção nacional foi afastada por Marrocos nos quartos de final do torneio, após a derrota por 1-0. No lance do único golo do jogo, apontado por En-Nesyri, Diogo Costa deixou-se antecipar pelo avançado marroquino, que saltou até aos 2,78 metros para cabecear para o fundo da baliza portuguesa.