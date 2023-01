Diogo Costa e Otávio querem fazer história pelos dragões na Taça da Liga

JN Hoje às 15:20 Facebook

Diogo Costa e Otávio convergem na ideia de fazerem história, esta época, e darem ao museu do F. C. Porto um troféu que ainda não possui, o da Taça da Liga. Pelos viseenses, Domen Gril dá voz à ambição do emblema da Liga 2.

F. C. Porto e Académico de Viseu discutem, na quarta-feira, uma vaga na final da Taça da Liga.

"Queremos conquistar pela primeira vez a Taça da Liga para o F. C. Porto e entrar na história do clube", salienta Otávio, médio internacional português, em declarações à Liga Portugal, com o guarda-redes Diogo Costa a acrescentar: "É um título que queremos muito pelo facto de ainda não o termos no nosso museu".

A dupla adverte para as dificuldades que o Académico de Viseu, mesmo militando na Liga 2, pode causar, esta quarta-feira, na meia-final.

"Não há favoritos. As meias-finais são sempre difíceis. O Académico de Viseu vem de muitos jogos sem perder, está a fazer bons resultados. Vai ser um jogo difícil, mas queremos ganhar", referiu Otávio.

Diogo Costa acrescenta que "todos os jogos são finais" e deixa o mote para a final four: "Temos de acreditar em nós. Sabemos que temos qualidade para vencer, compete-nos dar tudo em campo".

Pelo Académico de Viseu, o guarda-redes esloveno Domen Gril admite que "a subida à 1.ª Divisão é o objetivo principal" de um clube que "também aposta forte na Taça da Liga". "Sabemos que vamos defrontar o F. C. Porto, mas sabemos o que podemos fazer", pormenorizou.

F. C. Porto e Académico de Viseu defrontam-se, esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga. O jogo terá lugar no Estádio Municipal de Leiria, pelas 19.45 horas.