Diogo Costa e Pedro Costa acabam em 15.º na vela 470

JN/Agências Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa terminaram, esta terça-feira, no 15.º lugar o concurso de vela 470 de Tóquio2020, falhando a "medal race" após um 12.º e 17.º lugar na nona e 10.ª, e últimas, regatas.

Os dois irmãos, vice-campeões mundiais, somaram 104 pontos, a 26 pontos da embarcação no 10.º lugar, último posto que dá acesso às medalhas, e encerram a participação portuguesa na vela.

Na estreia olímpica, a dupla conseguiu vencer uma regata, a quinta, e acabou no 15.º posto entre 19 participantes, com Matias Montinho e Paixão Afonso, de Angola, no último lugar.