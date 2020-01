Diogo Costa e Saravia titulares no F. C. Porto frente ao Varzim

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:09 Facebook

O F. C. Porto recebe, esta terça-feira, o Varzim nos quartos de final da Taça de Portugal. Em relação ao último onze, frente ao Moreirense, Sérgio Conceição apresenta sete novidades.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Pepe e Nakajima, bem como com o castigado Corona. Do lado do Varzim, há quatro baixas: os lesionados Rui Coentrão, Nélson Agra, Willian e George, bem como o castigado Luís Pedro.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Marcano, Manafá, Otávio, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Fábio Silva e Soares

Onze do Varzim: Ismael; João Amorim, Alan, Hugo Gomes e Cerveira; Baba, Rui Moreira e Pedro Ferreira; Lumeka, Leonardo Ruiz e Frédéric Maciel.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e no VAR estará Cláudio Pereira (Aveiro).