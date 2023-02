Diogo Costa eleito o melhor guarda-redes da Liga em dezembro e janeiro

Rui Almeida Santos Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O dono da baliza do F. C. Porto, Diogo Costa, venceu o prémio de melhor guarda-redes do mês, atribuído pela Liga Portugal, pela segunda vez consecutiva.

Com apenas dois golos sofridos em quatro jogos, Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da Liga nos meses de dezembro e janeiro.

O guarda-redes do F. C. Porto, de 23 anos, recolheu 31,85% dos votos, superando a concorrência de Vlachodimos, do Benfica, e Arruabarrena, do Arouca, que se ficaram pelos 15,56% e 10,37%, respetivamente.

PUB

Diogo Costa, que também é dono da baliza da Seleção nacional, vence o prémio atribuído pela Liga Portugal pelo segundo mês consecutivo.

Na Liga 2, a escolha recaiu no esloveno Domen Gril, do Académico de Viseu. O pódio fica completo com Bruno Brígido, guarda-redes do Estrela da Amadora, e Gonçalo Tabuaço, da BSAD.