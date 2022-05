Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio com processos disciplinares

JN Hoje às 21:37 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou, esta segunda-feira, processos disciplinares a quatro jogadores do F. C. Porto e à respetiva SAD, na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica.

O CD abriu inquéritos disciplinares a Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio por terem entoado cânticos ofensivos em relação ao Benfica, durante a após a festa da conquista do título por parte do F. C. Porto.

No caso do guarda-redes, a denúncia benfiquista visa o que o internacional português cantou no palco montado no exterior do Estádio do Dragão - "Tudo a saltar, tudo a saltar, Benfica é m....", foi o que se ouviu durante a transmissão televisiva do momento.

Já em relação a Manafá, Fábio Cardoso e Otávio a questão prende-se com uma transmissão em direto feito na rede social Instagram, durante a qual os três adaptaram um cântico habitualmente entoado pelos adeptos portistas: "SLB, SLB, SLB, Filhos da P..., SLB".