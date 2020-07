Diogo Costa mantém-se na baliza do F. C. Porto frente ao S. C. Braga

JN Hoje às 20:23 Facebook

Tal como na pretérita jornada, também nesta, frente ao S. C. Braga, na "pedreira", Sérgio Conceição avança com Diogo Costa na baliza. Marchesín nem no banco está. O técnico do F. C. Porto escolheu Francisco Meixedo como suplente, podendo, assim, estrear mais um jovem da formação na equipa principal.

Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Wilson, David Carmo, Pedro Amador; André Horta, Palhinha, Fransérgio, Ricardo Horta; Paulinho e Trincão foi o onze escolhido por Artur Jorge para esta receção aos dragões da 34.ª e última jornada da Liga.

No banco de suplentes, os minhotos terão Eduardo, que faz o último jogo da carreira, Abel Ruiz, João Novais, Raul Silva, Bruno Viana, Fabiano, Samuel, Sanca e Galeno.

Já Sérgio Conceição, além de Diogo Costa na baliza, entendeu avançar com Manafá, Pepe, Diogo Leite e Alex Telles; Danilo Pereira, Uribe, Corona, Otávio, Luis Díaz e Soares.

No banco, os novos campeões nacionais contam com Francisco Meixedo, Tomás Esteves, Loum, Zé Luís, Sérgio Oliveira, que regressa de lesão, Fábio Silva, Fábio Vieira, João Mário e Vítor Ferreira.

O jogo, cujo pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas, será dirigido por Jorge Sousa e marcará a despedida dos relvados do árbitro da Associação de Futebol do Porto. Sérgio Jesus e Nuno Manso serão os assistentes, Cláudio Pereira o quarto árbitro e Bruno Esteves estará no VAR, na Cidade do Futebol, em Oeiras.