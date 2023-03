Diogo Costa na Equipa da Semana na Champions

JN Hoje às 13:34 Facebook

Diogo Costa, guarda-redes do F.C. Porto, faz parte da Equipa da Semana da Liga dos Campeões.

Com 23 anos, a sua exibição frente ao Inter, na segunda mão dos oitavos-de-final, valeu-lhe uma boa pontuação no Fantasy Football na Champions, no site da UEFA. Recebeu sete pontos, o maior número na sua posição, enquanto Mário Rui, português lateral do Nápoles, acolheu oito pontos.

Apesar dos dragões terem dito adeus à competição, o guarda-redes tem motivos para recordar com orgulho as suas exibições: defendeu três penáltis e não sofreu golos em cinco de oito partidas disputadas pelo F.C. Porto.