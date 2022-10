Diogo Costa: nas bocas do Mundo e no radar do United

Diogo Costa brilha como nunca e está na mira do clube de Old Trafford. Dragões não precisam de vender em janeiro.

A Liga dos Campeões elevou Diogo Costa ao patamar dos grandes guarda-redes do futebol mundial e os três penáltis (no fundo foram quatro...) que defendeu nos últimos três jogos dos dragões na fase de grupos, um recorde, colocam-no desde já entre as grandes figuras da prova.

Eleito pela terceira jornada consecutiva para a Equipa da Semana, o internacional português mereceu rasgados elogios um pouco por toda a Europa pela exibição feita em Bruges e de Inglaterra chegaram mesmo notícias de que o Manchester United poderá estar interessado em contratá-lo. Segundo o jornal "The Athletic", o clube de Old Trafford aponta a mira a Diogo, no caso de não conseguir renovar com o espanhol De Gea, numa lista de potenciais alvos que também inclui Unai Simon (Atlético de Bilbau).