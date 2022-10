Diogo Costa: nervos de aço a parar penáltis

José Pedro Gomes Hoje às 21:32 Facebook

Defesas do guarda-redes portista fazem história na Liga dos Campeões.

Seja qual for o percurso do F.C. Porto nesta edição da Champions, o guarda-redes Diogo Costa já tem lugar garantido entre os melhores da prova esta temporada. O jovem guardião, 23 anos, voltou a mostrar nervos de aço na arte de defender grandes penalidades, e ao suster mais um castigo máximo - na prática até foram dois porque um foi invalidado e repetido - atingiu uma marca histórica na prova.

Nunca um guarda-redes tinha parado três penalidades consecutivas, numa só época, no tempo regulamentar em jogos da Liga dos Campeões. O feito foi atingido com o acumular das defesas, nos últimos dois jogos, frente ao Bayer Leverkusen, e nesta partida em Brugge. Aliás, no último embate com os alemães, o guarda-redes portista já tinha conseguido um outro feito inédito, sendo o primeiro da posição, na Champions, a fazer uma assistência e a defender um penálti num só jogo.

"Estou numa fase muito boa, mas sei que o mau momento vai chegar. Feliz por ajudar numa vitória muito importante para o objetivo do apuramento", disse Diogo Costa, que nesta prova milionária somou o terceiro jogo seguido sem sofrer.

O guarda-redes cimentou, também, o estatuto no F.C. Porto, como o mais eficaz a defender penáltis. Já leva 5 paradas, à frente de Helton e Acúrsio (3).