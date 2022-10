Diogo Costa, o guarda-redes que defende penáltis e soma recordes

Nuno A. Amaral, em Leverkusen Hoje às 12:40 Facebook

Guarda-redes foi decisivo para a vitória do F. C. Porto em Leverkusen e já bate recordes na baliza dos dragões. Casillas e Xabi Alonso rendidos.

Dois penáltis travados no espaço de uma semana, ambos em momentos cruciais dos jogos da Champions entre o F. C. Porto e o Bayer Leverkusen, eis o incrível registo de Diogo Costa, que, aos 23 anos, já é um caso sério no futebol português e internacional.

O guarda-redes, que chegou à titularidade na baliza portista e da seleção portuguesa, já se tornou recordista de grandes penalidades defendidas na equipa principal dos dragões (quatro), superando Helton (três). Além do duplo êxito com a equipa almeã, Diogo Costa defendeu um penálti frente ao Gil Vicente, na época passada, em Barcelos, já depois de ter conseguido a mesma proeza com o Nacional, há duas épocas, na Madeira, num jogo a contar para a Taça de Portugal.