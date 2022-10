Diogo Costa: "O objetivo é fazer melhor que o Vítor Baía"

O guarda-redes do F. C. Porto, Diogo Costa, esteve em grande destaque na vitória frente ao Club Brugge, na Bélgica, por 4-0, ao defender duas grandes penalidades - a segunda após o árbitro mandar repetir o primeiro castigo máximo -, e, no final, não escondeu a grande ambição que tem.

"Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, apesar de ter defendido dois penáltis. Entrámos muito bem, fomos à procura do triunfo", começou por dizer o internacional português, aos microfones da Eleven Sports, depois de ter sido alvo de um cumprimento especial por parte de Pinto da Costa e Vítor Baía.

"Como eu já disse, quando escolhi o meu número (99), o meu objetivo é tentar fazer melhor que o Vítor Baía [risos]. Treino e trabalho para isso, para ter motivação para embalar para este sucesso. Os momentos maus vão chegar, também sei disso, nunca está tudo bem, mas prometo trabalhar todos os dias para que o erro nunca apareça", acrescentou Diogo Costa.

Sobre a repetição do penálti, o guardião admitiu alguma confusão no momento inicial: "Sinceramente, até pensei que tinha passado a linha de golo, mas não, foi uma falta do David. Nunca pensei que fosse defender outro, mas concentrei-me. É aproveitar esta fase", concluiu.