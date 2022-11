Diogo Costa obrigado a mudar de equipamento ao intervalo

JN Hoje às 20:26 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto foi, este sábado, obrigado a trocar de equipamento ao intervalo por estar a jogar com a mesma cor do adversário.

Diogo Costa jogou a primeira parte com o equipamento amarelo mas foi obrigado a trocar ao intervalo, já que estava a jogar com as mesmas cores do P. Ferreira.

Na segunda parte, o guarda-redes dos azuis e brancos regressou todo vestido de preto mas, ainda assim, violou o regulamento uma vez que usava uma camisola da mesma cor da do árbitro e, segundo o artigo 5. º , número 1, alínea a), "o equipamento principal dos guarda-redes deve ser de cor distinta de todos os outros jogadores e dos membros da equipa de arbitragem, devendo possuir sempre dois tipos de calções de cor distinta".

O F. C. Porto goleou (4-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Evanilson, com um bis, Taremi e Delgado, na própria baliza, marcaram os golos do encontro.

Com este triunfo, os dragões sobem provisoriamente ao segundo lugar com 26 pontos, mais um ponto que o Sporting de Braga e a cinco do líder Benfica, equipas que ainda não jogaram, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer no campeonato e é último com apenas dois pontos.