Diogo Costa reintegrado para debelar lesão muscular no ombro direito

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Costa reintegrou, esta quinta-feira, os trabalhos do F. C. Porto para recuperar de uma lesão muscular sofrida no ombro direito, no dia seguinte à dispensa da seleção nacional, informou o atual vice-líder da Liga.

De acordo com uma nota publicada pelos campeões nacionais através do seu sítio oficial na Internet, o guarda-redes internacional português esteve a fazer tratamento durante a sessão matinal orientada por Sérgio Conceição, que teve mais nove jogadores ausentes.

No boletim clínico figuram também João Mário, João Marcelo e Pepe, que foi igualmente dispensado dos dois primeiros jogos da equipa das quinas na fase de qualificação para o Euro2024, sendo que Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Otávio (Portugal), Stephen Eustaquio (Canadá), Matheus Uribe (Colômbia) e Mehdi Taremi (Irão) evoluem nas respetivas seleções.

PUB

Diogo Costa foi dado como inapto na quarta-feira pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao acusar uma "mialgia muscular" após a realização de exames, sendo substituído por Celton Biai no estágio da seleção nacional.

O F. C. Porto volta a trabalhar na sexta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para continuar a preparação da receção ao Portimonense, da 26.ª ronda da Liga, que está para prevista para 02 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os campeões nacionais seguem no segundo lugar da prova, com 58 pontos, 10 abaixo do líder Benfica, mas dois acima do Sporting de Braga, terceiro, e oito do Sporting, quarto.