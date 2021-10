Diogo Costa renova pelo F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:26 Facebook

O F. C. Porto anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Diogo Costa. O guarda-redes de 22 anos assinou um novo vínculo válido até 2026 e Pinto da Costa considerou que o atleta ainda vai conquistar "muitos títulos" pelos azuis e brancos.

É um dia especial para Diogo Costa. O guarda-redes prolongou a ligação com o F. C. Porto, clube que já representa desde o início da carreira, até 2026. O jovem guardião, totalista dos jogos da Liga e Liga dos Campeões esta época, não escondeu a felicidade e a "honra" de poder renovar pelo clube do coração.

"Para mim é sempre uma honra enorme representar um clube que é o do meu coração desde que nasci. Este dia vai marcar-me para o resto da vida, mas agora resta-me dar tudo pelo clube e pela equipa. É um sonho tornado realidade, sempre foi este o meu objetivo. O objetivo principal é sempre representar o meu clube. Posso prometer que darei sempre o meu máximo por este clube", afirmou o guarda-redes aos meios de comunicação do clube.

Presente no momento da renovação, Pinto da Costa deixou elogios ao atleta no que considerou ser "um dia especial".

"É sempre um bom dia para o clube, para todos e será também um dia que o Diogo Costa vai recordar toda a vida. Confio muito que nestes anos vai ter muitas vitórias e títulos ganhos juntamente com os colegas de equipa e treinador. O F. C. Porto, felizmente, tem tido ao longo da sua história grandes guarda-redes. Desde o Siska ao Barrigana, antes das minhas presidências. De então para cá temos tido o Fonseca, um guarda-redes influentíssimo nas nossas vitórias e, depois disso, o Vítor Baia e o Helton, aqui presentes, dois monstros na baliza, como foi o Mlynarczyk, do primeiro título europeu do F. C. Porto. Temos também o Marchesín, um jogador que teve grande influência nos nossos títulos. O Diogo representa o presente e o futuro. Tenho a certeza que vamos ter muitas alegrias com a colaboração dele", acrescentou.