Diogo Costa renova pelo F. C. Porto e fica com cláusula de 75 milhões de euros

O guarda-redes Diogo Costa renovou pelo F. C. Porto até 2027, anunciaram esta quinta-feira os dragões no portal oficial.

A realizar uma temporada em grande nível ao serviço do F. C. Porto, tendo-se tornado no primeiro jogador a defender três penáltis em três jornadas consecutivas da Liga dos Campeões, Diogo Costa prolongou o vínculo com os dragões até 2027. Segundo apurou o JN, o guardião fica com uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros, superior à de 60 milhões, que estava em vigor até então.

Os portistas destacam, em comunicado publicado no site oficial, que o jovem de 23 anos já é o guarda-redes com mais grandes penalidades defendidas (cinco) na história do clube.

"Tenho de agradecer ao presidente por este momento. Esta é a minha casa e sou mais um para ajudar o clube a ganhar títulos e é uma honra para mim renovar contrato com o clube do meu coração", começou por dizer Diogo Costa, em declarações ao Porto Canal. As luvas do guarda-redes são o objeto do mês no Museu F. C. Porto, devido aos vários penáltis defendidos esta época. "Estou com o clube à procura de objetivos, as luvas estarem no museu deve-se não só ao meu trabalho mas ao de toda a equipa. O coletivo é sempre o mais importante", acrescentou.

Para Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, o interesse dos grandes clubes europeus não é preocupante. "Não me preocupam os tubarões. Quando tenho a felicidade de ter jogadores como o Diogo, não me preocupo com tubarões, eles que continuem em alto mar, quero é que continue a ser um ídolo do F. C. Porto e que esta simbiose se mantenha para sempre. Mostra que estamos preocupados com o futuro, porque queremos garantir segurança para muitos anos, com grandes jogadores. Isto é possível, não pelo meu trabalho, mas pela coesão entre a administração da SAD do F. C. Porto, aqui com os três administradores [Baía, Fernando Gomes e Luís Gonçalves]. Queremos segurar os melhores atletas do clube e as renovações vão continuar", disse.

"Disse que as renovações não ficavam por aqui e volto a afirmá-lo. Se os jogadores quiserem continuar, como é o caso presente, eu estarei sempre disponível para renovar contratos, porque queremos sempre os melhores jogadores e os melhores homens. Naturalmente que o Diogo tem, para mim, um simbolismo especial, porque é oriundo do Dragon Force", acrescentou o presidente.

Sobre Diogo Costa, o presidente portista disse que acompanha o jogador "desde pequenino" e mostra certezas que "os sócios do F. C. Porto estarão naturalmente satisfeitos". "Quero dizer ao Diogo que esta é a sua casa, onde ele nasceu para o futebol e onde tem as pessoas que mais o estimam. Muitas felicidades, Diogo", disse.