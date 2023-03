Diogo Costa supera Vlachodimos como melhor guarda-redes de fevereiro

JN Hoje às 15:52 Facebook

O jogador do F. C. Porto conquistou 22,22% dos votos e também levou a melhor sobre Bruno Varela, do V. Guimarães.

Diogo Costa voltou a ser eleito como o melhor guarda-redes do campeonato, repetindo a distinção graças às exibições ao longo do mês de fevereiro ao serviço do F. C. Porto.

De acordo com a nota da Liga de Clubes, Diogo Costa "conquistou 22,22% dos votos, superando os 15,87% de Bruno Varela, do V. Guimarães, e os 15,08% de Odysseas Vlachodimos, do Benfica".

O comunicado realça que o internacional português "foi, mais uma vez, um dos destaques da equipa, tendo apenas sofrido dois golos na Liga, durante o mês de fevereiro".