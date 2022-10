Diogo Costa: "Talismã frente ao Benfica? O importante é o presente"

JN Hoje às 11:56 Facebook

Guarda-redes dos dragões venceu os três jogos em que defrontou o Benfica e está confiante para o clássico de sexta-feira.

Diogo Costa garante um F. C. Porto muito motivado para o duelo com o Benfica, agendado para sexta-feira, no Estádio do Dragão.

"São sempre jogos diferentes, que todos querem jogar e que os adeptos querem ver. Posso dizer que a equipa vai estar muito motivada para conquistar a vitória", declarou à magazine da Betano.

"No dia do jogo, todos os jogadores devem sentir borboletas no estômago, um pouco mais que o normal, mas são aquelas borboletas boas de querer dar essa alegria aos nossos adeptos e da responsabilidade de ganhar", acrescentou o guarda-redes portista.

O próximo será o quarto clássico de Diogo Costa frente ao Benfica e o registo não podia ser melhor e mais prometedor: três jogos... três vitórias.

"Talismã? Não devo pensar nisso. Cada jogo tem a sua história. Temos de nos focar em cada dia e, quando chegar o jogo, não devemos pensar no que aconteceu no passado, mas sim que o presente será o melhor, o importante é o presente", frisou o internacional português.