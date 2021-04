Diogo Costa testa positivo à covid-19 e não viaja com equipa

JN Hoje às 17:14 Facebook

O guarda-redes Diogo Costa testou positivo à covid-19 e não viajou com a comitiva do F. C. Porto para Sevilha, onde os dragões vão disputar esta quarta-feira a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea.

Para o lugar do internacional de sub-21, o treinador Sérgio Conceição chamou o guardião Francisco Meixedo.

De fora da convocatória ficaram também o médio Sérgio Oliveira e o avançado iraniano Taremi, ambos castigados

Os azuis e brancos defrontam esta quarta-feira o Chelsea, pelas 20 horas, no estádio Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, em jogo da primeira eliminatória dos "quartos" da Liga dos Campeões.

Eis a lista de convocados do F. C. Porto:

Guarda-redes: Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Carraça, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu e Nanu.

Médios: Loum, Uribe, Grujic, Baró, Otávio e Fábio Vieira.

Avançados: Corona, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Francisco Conceição, Evanilson, Marega e Díaz.