Diogo Costa titular no F. C. Porto frente ao Boavista

O F. C. Porto defronta, este domingo no Bessa, o Boavista na 11.ª jornada da Liga. Dulanto é a surpresa no onze dos axadrezados. Diogo Costa, Loum, Marega e Fábio Silva são as novidades do onze azul e branco.

Para este dérbi, Lito Vidigal pode contar com a equipa na máxima força. Do lado dos dragões, Sérgio Oliveira, Romário Baró e Pepe, lesionados, não vão a jogo, bem como os argentinos Marchesín e Saravia e os colombianos Uribe e Luis Díaz.

Recorde-se que os quatro atletas estão sob alçada disciplinar do F. C. Porto depois de terem estado na festa de aniversário da mulher do médio colombiano até às cinco da manhã, quando o horário do recolher obrigatório dos dragões está estipulado nas 23 horas.

Onze do Boavista: Bracali; Fabiano, Ricardo Costa, Dulanto, Neris e Marlon; Ackah e Rafael Costa; Mateus, Stojiljkovic e Heriberto.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Corona, Loum, Danilo e Otávio; Marega e Fábio Silva.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas.A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será Vasco Santos (Porto).