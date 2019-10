Diogo Costa titular no F. C. Porto frente ao Coimbrões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Coimbrões na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso-Gaia. Depois de ter jogador frente ao Santa Clara, na Taça da Liga, Diogo Costa volta a assumir a titularidade. Loum estreia-se na equipa azul e branca esta época e Saravia também vai a jogo.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Corona e Marega. Do lado da equipa da casa, Pedro Alves conta com a equipa na máxima força.

Onze do Coimbrões: Fábio Mesquita, Ricardo Pedrosa, Pedro Tavares, Mário Pereira, Raul Martins, Guilherme Gomes, Pedro Caeiro, Alex Gomes, Diogo Portela, Ivo Lucas e Nikiema

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Otávio, Loum, Bruno Costa, Luis Díaz, Soares e Fábio Silva

O pontapé de saída está marcado para as 18.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Rui Oliveira (Porto).