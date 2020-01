Diogo Costa titular no F. C. Porto frente ao Vitória de Guimarães

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

Vitória de Guimarães e F. C. Porto defrontam-se, esta quarta-feira em Braga, para a meia-final da Taça da Liga. Diogo Costa, Sérgio Oliveira e Luis Díaz são as novidades dos azuis e brancos. Em relação ao jogo com o Braga, saem Marchesin, Manafá e Danilo. O médio não consta na lista de convocados.

Para este encontro, Ivo Vieira não pode contar com os lesionados Bruno Duarte, Sacko, Wakaso, Jhonatan, Joseph e Ola John. Do lado dos dragões, Pepe. Nakajima e Zé Luís não entram nas contas de Sérgio Conceição.

Os vimaranenses procuram chegar pela primeira vez à final da competição, enquanto os dragões tentam dar um passo para acabar com o jejum. Quem vencer o duelo, vai encontrar o Braga na final de sábado, que venceu (2-1) o Sporting.

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas, Víctor Garcia, Tapsoba, Pedro Henrique e Florent; Lucas Evangelistas, Pêpê e André André; Davidson, Bonatini e Edwards.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Corona, Mbemba, Marcano, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, Luis Díaz, Marega e Soares.

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa (Porto) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).