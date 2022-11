Diogo Costa viu pedido de jovem adepto e fez-lhe a vontade no final do jogo

JN Hoje às 15:46 Facebook

Diogo Costa "prometeu" a sua camisola a jovem adepto durante o jogo do F. C. Porto com o Boavista, a contar para a 13.ª jornada da Liga portuguesa.

Nada passa ao lado de Diogo Costa. Durante o encontro com o Boavista, da Liga portuguesa, o guarda-redes do F. C. Porto viu um jovem adepto mostrar um cartaz em que pedia a sua camisola.

Ainda com o jogo a decorrer, o internacional português fez um gesto na direção do fã garantindo-lhe que lhe concederia o desejo, algo que se apressou a fazer assim que soou o apito final do dérbi portuense, que os dragões venceram por 4-1.