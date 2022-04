Diogo Costa volta a ser eleito o melhor guarda-redes do mês

JN Hoje às 18:17 Facebook

Jogador do F. C. Porto recebe a distinção pelo quarto mês consecutivo, superando a concorrência de ​​​​​​​Adán (Sporting) e André Ferreira (Paços de Ferreira).

Os treinadores da Liga voltaram a escolher Diogo Costa como o melhor guarda-redes do campeonato durante o mês de março. O guardião do F. C. Porto repete a distinção pelo quarto mês consecutivo, já que também havia sido eleito o melhor em fevereiro, janeiro e dezembro.

Desta vez, Diogo Costa superou Adán, do Sporting, que recebeu 19,26% dos votos, e André Ferreira, do P. Ferreira, que completou o pódio com 10,37% dos votos.