Diogo Dalot atinge número redondo com golo ao Nottingham Forest

Internacional português, de 24 anos, pica o ponto na vitória (2-0) do Manchester United sobre o Nottingham Forest. Já leva 35 jogos esta época, batendo uma marca pessoal.

Diogo Dalot alcançou a marca dos 100 jogos realizados pela equipa principal do Manchester United. O internacional português, que saiu do FC Porto em 2018/19, a troco de 22 milhões de euros, depois de ter sido campeão nacional, festejou da melhor forma este feito ao apontar um golo na vitória do Manchester United, após ter vencido o Nottinghan Forest por 2-0.

O lateral direito atinge, igualmente, o máximo de jogos realizados numa época por clubes: 35, superando a marca de 34 jogos de 2020/2021 (1 jogo pelo Manchester United e 33 jogos pelo AC Milan).

O internacional português, campeão da Europa de sub-17, em 2016, e com participação no Euro 2020 e no Mundial de 2022, em 100 jogos pelo United (dos quais 81 a titular) marcou três golos e fez 19 assistências.

Desses 100 jogos com a participação do lateral de 24 anos, o Manchester United venceu 54 partidas, empatou 18 vezes e perdeu 27 jogos, tendo vencido um título já no decorrer desta época, a Carabao Cup, a Taça da Liga de Inglaterra.