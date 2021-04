"Diogo Dalot continuará a jogar num grande clube europeu", diz agente

R.N.C. Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Gonçalves, agente do futebolista Diogo Dalot, que está no Milan após empréstimo do Manchester United, não adiantou pormenores sobre o futuro do jogador. Mas o CEO da ProEleven garantiu que não há decisões fechadas.

Numa entrevista ao site desportivo italiano "Calcio Mercato", o agente de Dalot destacou a boa forma física do jogador e realçou que ainda "não foi visto todo o potencial". Diogo Dalot, de 22 anos, chegou este ano ao Milan, depois de um empréstimo do Manchester United.

O português tem brilhado no clube italiano, o que leva muitos a questionar se voltará à Premier League ou partirá para outras paragens. "Diogo Dalot tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2023. Todas as decisões sobre o seu futuro serão tomadas oportunamente", afirmou Carlos Gonçalves na mesma entrevista.

Para já, diz o agente, o jogador português está focado no campeonato italiano e nos golos que poderá marcar pelo Milan. "Seja qual for o futuro, seja qual for a decisão que se tome, é garantido que Diogo Dalot continuará a jogar num grande clube europeu", acresentou.

Para o CEO da ProEleven, jogar em Itália foi uma boa oportunidade para Dalot, já que o clube de Milão procurou "apostar em jovens de enorme valor".

"Dalot dá o seu melhor todos os dias, desde quando acorda até ao deitar. É esta mentalidade que o torna um jogador de elite", respondeu Carlos Gonçalves em reação aos elogios do treinador Stefano Pioli.