Diogo Dalot deve ficar no plantel do Manchester United

Carlos Gonçalves, agente de Diogo Dalot, confirmou que o lateral deve ficar no plantel do Manchester United, contrariando relatos que abordavam uma possível saída do internacional português.

"Ele está muito feliz no Manchester United. A temporada correu bem em termos pessoais, mas, obviamente, não correu bem ao clube, dadas as suas expectativas. Mas esperamos que Diogo fique para a próxima temporada, com certeza", referiu Carlos Gonçalves ao portal 101greatgoals.

Já o companheiro de posição Aaron Wan-Bissaka está na lista de dispensáveis do novo treinador, Erik Ten Hag, e poderá deixar Old Trafford já neste verão.

Esta temporada Dalot atuou em 30 partidas, elevando para 65 o número de jogos disputados pelos 'red devils', desde a chega ao clube britânico, em 2018/19.