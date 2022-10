Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo marcam no triunfo do United

O Manchester United confirmou o apuramento para a próxima fase da Liga Europa, ao vencer, em Old Trafford, o Sheriff, por 3-0. Diogo Dalot abriu caminho ao triunfo, selado por um golo de Cristiano Ronaldo, que assim voltou a festejar na noite em que regressou aos relvados após o castigo de Erik ten Hag. Na mesma competição, a Roma, de José Mourinho, cumpriu a missão de vencer o Helsínquia, mas a equipa italiana ainda não tem a qualificação assegurada.

Depois de ter sido colocado a treinar à parte por se recusar entrar nos minutos finais do duelo com o Tottenham e ter falhado a partida com o Chelsea, Cristiano Ronaldo voltou à ação esta quinta-feira e mostrou a mesma fome de golo que teve ao longo de toda a carreira. O internacional português foi titular, fartou-se de rematar à baliza, mas seria outro português a desbloquear o encontro com os moldavos.

Aos 44 minutos, e após um pontapé de canto, Diogo Dalot saltou mais alto que toda a gente e cabeceou para o fundo das redes. Marcus Rashford ampliou a vantagem aos 65 e foi preciso esperar até aos 81 para ver o reencontro de CR7 com os golos.

O cruzamento de Bruno Fernandes foi perfeito, o cabeceamento do avançado também, mas o guarda-redes do Sheriff ainda defender, com o capitão da seleção nacional a aproveitar o ressalto para fazer o terceiro, celebrado com o já famoso gesto com as mãos sobre o peito, que simboliza a forma como CR7 costuma tirar uma sesta no autocarro da equipa.

No outro jogo do Grupo E, a Real Sociedad venceu o Omonia, no Chipre, por 2-0 e continua 100% vitoriosa, o que significa que o duelo entre os bascos e o United, na próxima semana, vai definir o primeiro posto, que se apura diretamente para os oitavos de final, e a equipa que terá de disputar o play-off com um dos terceiros classificados da fase de grupos da Champions.

Mourinho na luta

Na Finlândia, a Roma de José Mourinho, com Rui Patrício na baliza, teve de sofrer para se conseguir manter na corrida pelo apuramento. A formação italiana bateu o Helsínquia, por 2-1, chegou aos sete pontos e bem pode agradecer ao Bétis por ficar numa situação mais favorável antes da última jornada.

Os espanhóis foram à Bulgária vencer o Ludogorets (0-1), garantindo o primeiro lugar do Grupo C. A segunda vaga na próxima fase será discutida na final entre Roma e Ludogorets, com os transalpinos a jogarem em casa.