Diogo Dalot: "Espero que o F. C. Porto dê luta até ao fim"

Diogo Dalot falou à comunicação social, na sequência da inauguração de um novo centro de Padel, no qual é uma das caras. O lateral revelou que deseja ver o F. C. Porto campeão e deixou elogios a Sérgio Conceição.

Diogo Dalot esteve presente, esta terça-feira, na inauguração do Padel Athletic club, um centro de Padel, em Ramalde, no Porto, em que o jogador do Manchester United vai encabeçar, juntamente com a estrela da modalidade Paquito Navarro. Num evento aberto à comunicação social, estiveram presentes várias caras conhecidas: David Carmo, defesa do F. C. Porto, Ricardo e André Horta, futebolistas do Braga, Diogo Queirós, defesa do Famalicão e ainda André Villas-Boas.

Depois de uma visita aos 14 campos, Diogo Dalot falou aos jornalistas e abordou tópicos como o F. C. Porto e Cristiano Ronaldo.

"O F. C. Porto tem a capacidade de lutar até ao fim e já demonstrou ao longo dos anos que pode estar alguns pontos atrás e mesmo assim conseguir ser campeão. É isso que caracteriza o clube, essa capacidade de não desistir. Como adepto, espero que haja luta até ao fim e que o F. C. Porto saia campeão", disse o lateral.

Sobre Sérgio Conceição, Diogo Dalot explicou que "é um treinador à F. C. Porto" e tem sido "fundamental para o clube". "Os resultados falam por si e ninguém pode questionar a qualidade dele", acrescentou.

Relativamente a Cristiano Ronaldo, não escondeu que gostava de ter continuado na companhia do avançado no Manchester United. "Ele está feliz na Arábia Saudita e deu um passo importante de jogar noutra liga. É certo da qualidade que ele tem, mas sair do Manchester United foi uma decisão mútua, de tomar um caminho diferente. Como colegas, claro que queríamos que o Cristiano tivesse continuado connosco. Mas aproveitámos bastante o tempo que ele esteve no clube", explicou.

Diogo Dalot deixou ainda elogios a Diogo Costa, guarda-redes que o acompanhou ao longo da formação no F. C. Porto e falou de um alegado interesse do Manchester United no guardião. "O Diogo é um guarda-redes com uma qualidade acima da média e tem capacidade para ser um dos melhores do Mundo. Ele tem essa capacidade para ser uma referência a nível mundial. Se vai ser no United, se vai ser noutro grande clube da Europa, não sei, mas o que sei que lhe desejo o melhor para ele e que tenha o maior sucesso do mundo", disse.

O lateral revelou que, de momento, não pensa no futuro. "Neste momento quero desfrutar da época, que já foi difícil pelo Mundial. A nível individual a época tem sido positiva e agora quero terminar da melhor maneira. Queremos jogar na Liga dos Campeões na próxima época e ainda temos a final da Taça para jogar. O meu futuro é esse, neste momento".