Diogo Dalot fica mais uma temporada no Manchester United

O futuro de Diogo Dalot, que terminava contrato com o Manchester United em junho de 2023, vai continuar a passar por Old Trafford, com o clube a inglês a acionar uma cláusula de extensão do vínculo por mais uma época.

Diogo Dalot integra a lista de jogadores sobre os quais o Manchester United decidiu acionar uma cláusula de ampliação do vínculo por mais uma temporada, avança a estação "Sky Sports", ao lado do defesa Luke Shaw, do médio Fred e do avançado Marcus Rashford.

Perto de entrar nos últimos seis meses de contrato com os "red devils", o lateral direito português, que realizou um bom Mundial, vinha sendo associado ao Barcelona, mas o interesse esfriou, talvez motivado pela decisão do clube inglês.

No United, Dalot, de 23 anos, foi utilizado em 13 jogos da Premier League e em todos os encontros da fase de grupos da Liga Europa, um sinal de confiança por parte do treinador dos ingleses, Erik ten Hag.