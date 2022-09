Diogo Dalot: "Foi visível a diferença que o Cristiano Ronaldo pode fazer mesmo vindo do banco"

O jogador do Manchester United vincou que o triunfo dos "red devils" diante do Arsenal foi "importante" e destacou Cristiano Ronaldo, que este domingo foi suplente utilizado.

O Manchester United parece ter dado um pontapé na crise e feito esquecer o mau arranque de época. Este domingo, venceu (3-1) o Arsenal, com Rashford em destaque, tal como Bruno Fernandes. Diogo Dalot, que foi titular, destacou que o triunfo foi "importante".

"Têm sido momentos positivos, olho para isto como uma grande oportunidade para mostrar o meu valor e evoluir ainda mais porque há muito espaço para evoluir ainda. Tenho uma oportunidade e vou agarrá-la com unhas e dentes, com a ajuda dos meus colegas que têm sido fundamentais para isso. Estamos a construir uma equipa sólida e muito unida, que lutam uns pelos outros. Queremos continuar a construir isso. Mundial? É um objetivo, sei que ainda falta algum tempo. Passo a passo. Agora estou focado no Manchester United", começou por afirmar, destacando a importância de Cristiano Ronaldo, que foi suplente utilizado.

"Estamos muito contentes com o Cristiano, ainda hoje foi visível a diferença que ele pode fazer mesmo vindo do banco. O que faz a diferença é aquela cabeça, que nunca para e está sempre pronta para ajudar. E foi hoje visível, foi muito importante para nós e ainda vai ajudar-nos muito", concluiu.

O Manchester United, com um bis de Rashford e novamente com Cristiano Ronaldo a começar no banco, bateu, este domingo, o líder Arsenal, por 3-1, e aproximou-se dos lugares da frente da Liga inglesa. O United somou a quarta vitória seguida na prova, algo que não acontecia desde abril de 2021, e ficou mais perto dos "gunners", que continuam a liderar apesar do primeiro desaire da época. Os "red devils" mantiveram o quinto lugar, mas agora com 12 pontos e a três do Arsenal, que chegou a Old Trafford com um inicio de Liga inglesa totalmente vitorioso.