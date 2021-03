Diogo Dalot grato a Mourinho e contente com época no AC Milan

JN Hoje às 21:35 Facebook

O defesa direito português Diogo Dalot, do AC Milan, deu uma entrevista ao canal Mediaset um dia depois de defrontar o Manchester United, em Old Trafford, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que terminou com uma igualdade a uma bola.

"Estou muito grato por tudo o que Mourinho fez por mim. Sempre que posso falo com ele, porque gosto de tudo em Mourinho. É uma grande pessoa, um grande treinador e ser-lhe-ei sempre grato pelo que ele fez por mim", avançou o jogador, de 21 anos, sobre o técnico responsável pela transferência dele do F. C. Porto para os "reds" em 2018.

Dalot foi emprestado esta época pelos ingleses aos "rossoneros", que já terão mostrado vontade em ficar com ele em definitivo, mas o defesa prefere não falar sobre o futuro. "O que posso dizer é que me sinto feliz no AC Milan e pelo que estamos a fazer esta época. Estou muito contente porque estou a jogar esta temporada. No final da campanha, veremos o que irá acontecer. Mas não é algo em que pense muito, porque estou tranquilo", disse, em declarações ao canal Mediaset.

No dia da segunda mão, Diogo Dalot celebra as 22 primaveras e só deseja uma coisa: ganhar. "O presente perfeito é vencer e passar à próxima eliminatória da Liga Europa. Esse será sem dúvida o melhor presente que poderei ter", finaliza.