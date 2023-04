Diogo Dalot marca e M. United sobe ao pódio da Premier League

JN/Agências Hoje às 19:21 Facebook

Os "red devils" venceram o Nottingham Forest e aproveitaram a derrota do Newcastle para ascenderem ao terceiro lugar.

O Manchester United somou, este domingo, a terceira vitória seguida na Liga inglesa, com um triunfo (2-0) no campo do Nottingham Forest, com um golo do português Diogo Dalot, e ficou mais perto do regresso à Liga dos Campeões.

Em jogo da 31.ª jornada, Dalot foi titular no lado esquerdo da defesa dos "red devils" e fez o segundo golo da sua equipa, aos 76 minutos, após assistência de Antony. O extremo internacional brasileiro foi mesmo a figura da partida, já que também inaugurou o marcador, aos 32 minutos, numa partida em que Bruno Fernandes, tal como Dalot, foi titular no Manchester United.

Com este resultado, o Manchester United aproveitou da melhor os deslizes de Newcastle e Tottenham e isolou-se no terceiro lugar da Premier League, com uma 'almofada' de seis pontos para poder regressar à Liga dos Campeões na próxima temporada.

De regresso ao primeiro escalão após várias décadas de ausência, o histórico Nottingham Forest leva 10 jogos seguidos sem vencer na Premier League (três empates e sete derrotas) e continua no 18.º posto, em zona de despromoção, mas para já apenas a um ponto da salvação