Diogo Dalot renova até 2028 com o Manchester United

Diogo Dalot ampliou o contrato que o liga aos "red devils" por mais cinco épocas.

O lateral direito ex-F.C. Porto assinou um novo contrato com o Manchester United, válido para as próximas cinco épocas, com uma cláusula de extensão opcional para mais uma época.

Em declarações ao site oficial do clube inglês, o internacional português teceu rasgados elogios à equipa que vai continuar a representar nas próximas cinco temporadas:

"Jogar pelo Manchester United é uma das maiores honras no futebol. Partilhámos momentos fantásticos nos últimos cinco anos, eu cresci tanto, e a minha paixão por este clube incrível tem vindo a aumentar desde o dia em que eu cheguei", confessou o defesa.

O diretor desportivo do clube, John Murtough, destacou a "ética de trabalho e profissionalismo soberbos" do lateral português, tal como a "combinação de velocidade, força e versatilidade".

Diogo Dalot chegou ao Manchester United, proveniente do F.C. Porto, na época 2018/2019, e, depois de algumas campanhas de pouca utilização, e um empréstimo ao A.C. Milan, tem assumido uma importância crescente na equipa, nos últimos dois anos - na temporada passada, participou em 30 partidas, e, este ano, foi quase sempre titular no clube de Manchester, tendo somado, entre todas as competições, 42 jogos, tendo feito dois golos, e duas assistências.