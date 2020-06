Diogo Figueiras suspenso dois jogos por injúrias ao árbitro

JN/Agências Hoje às 17:11 Facebook

Diogo Figueiras, do Rio Ave, foi castigado, esta quinta-feira, com dois jogos de suspensão, depois de ter sido expulso quando já se encontrava fora de campo no jogo que os vila-condenses perderam com o Benfica.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou dois jogos de castigo ao lateral direito, com o árbitro Luís Godinho a assinalar no relatório que o jogador ofendeu e injuriou a equipa de arbitragem.

"É uma vergonha, no final já vão ter o dinheiro na conta", terá dito o defesa ao árbitro assistente já nos descontos (90+2), quando se encontrava no banco de suplentes, depois de ter sido substituído aos 83 minutos no jogo de quarta-feira.

O Benfica venceu em Vila do Conde, onde esteve a perder desde os 26 minutos, com Taremi a marcar para o Rio Ave, mas na segunda parte os encarnados deram a volta ao marcador, por Seferovic (63) e Weigl (87), num jogo em que os da casa tiveram duas expulsões, além de Diogo Figueiras.

Musrati foi expulso depois de ver um segundo amarelo, aos 62 minutos, e Nuno Santos viu vermelho direto, após o lance ser analisado pelo videoárbitro, aos 73, com os dois jogadores a serem castigados pelo CD com um jogo de suspensão.

Dos castigos conhecidos esta quarta-feira em relação aos jogos da 27.ª jornada da Liga disputados na quarta-feira, o Conselho de disciplina penalizou também com um jogo Adriano Castanheira (quinto amarelo) e Mohamed Diaby (12.º), ambos do P. Ferreira, que cumpriram séries de amarelos no jogo frente ao Belenenses SAD (2-1).